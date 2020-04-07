Москва, , 15:19 — REGNUM В Кремле не понимают заявления американской прокуратуры о коррупции в ФИФА при определении стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 года. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы читали в СМИ и не понимаем, о чём может идти речь. Россия получила право на проведение чемпионата мира абсолютно законно, а не за взятки», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк (США) заявила о подкупе членов исполкома ФИФА при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

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