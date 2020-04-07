Сеул, , 15:23 — REGNUM Дата проведения чемпионата мира (ЧМ) по настольному теннису, который должен был пройти в южнокорейском Пусане, перенесена на конец сентября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оргкомитета спортивного мероприятия.

По их словам, Международная федерация настольного тенниса (ITTF) предложила провести чемпионат с 27 сентября по 4 октября.

Также представители федерации также согласились рассмотреть вопрос участия в спортивном мероприятии спортсменов из КНДР.

Первоначально церемонию открытия чемпионата мира по настольному теннису планировалось провести в Пусанском выставочном конференц-центре (BEXCO) 22 марта, однако в связи со вспышкой эпидемии COVID-19 проведение чемпионата перенесли на 21−28 июня.