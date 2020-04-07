Москва, 7 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Заявление министерства юстиции США является попыткой в очередной раз очернить заявку России на проведение чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом 7 апреля заявил глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин, сообщает «РБК-Спорт».
"Мы рассматриваем это как попытку в очередной раз очернить нашу заявку», — сказал Сорокин.
Он добавил, что российский оргкомитет неоднократно отвечал на вопросы всевозможных следственных органов, а также вопросы со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и СМИ.
По словам Сорокина, американская прокуратура не обращалась к нему по этому поводу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк (США) опубликовала документ, в котором заявила о подкупе членов исполкома ФИФА при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
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