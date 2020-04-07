Кемерово, 7 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Главным тренером волейбольного клуба «Кузбасс» станет бывший игрок сборной России Алексей Вербов. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС.
«Да, договорённость есть. Мы договорились на год», — сказал Вербов.
Он добавил, что тренерский штаб команды находится в процессе формирования. Перед командой будут стоять максимальные задачи.
Напомним, Вербов является двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр (2004, 2008), чемпионом Европы (2013) и победителем Мировой лиги (2013) в составе сборной России.
Также он семь раз становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. С 2016 года он входил в тренерский штаб казанского «Зенита».