Абу-Даби, , 12:45 — REGNUM Из больницы в ОАЭ выписаны двое российских велогонщиков, которые были ранее госпитализированы в связи с заражением коронавирусом. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Абу-Даби.

«Двое были выписаны из больницы после лечения. Они все еще находятся в Эмиратах, еще не выехали», — сказали в посольстве.

Отмечается, что ещё один член велосипедной команды остается на лечении в госпитале. Остальные велогонщики, находившиеся на карантине в Абу-Даби, давно покинули его.

Напомним, в конце февраля были отменены два этапа многодневной велогонки «Тур ОАЭ». Российская команда была помещена на карантин в одном из отелей Абу-Даби. Три гонщика были госпитализированы для прохождения тестов на коронавирус.

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