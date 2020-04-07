Лас-Вегас, США, , 10:13 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт на арендованном частном острове. Об этом 7 апреля заявил президент UFC Дэна Уайт, сообщает TMZ.

«Я в одном-двух днях от того, чтобы зарезервировать частный остров», — сказал Уайт.

Он добавил, что сейчас на острове создаётся необходимая инфраструктура для проведения турнира. Там смогут выступить бойцы из всех стран.

Напомним, турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но был перенесён из-за коронавируса.

Главным событием турнира должен был стать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Но российского бойца заменит американец Джастин Гейджи.

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