Лас-Вегас, США, , 09:57 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с победителем поединка между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи. Об этом 7 апреля заявил глава UFC Дэна Уайт, сообщает ESPN.

«Хабиб выбыл, так что победитель встретится с Хабибом. Бой Хабиба с Тони или с Гейджи состоится, вероятно, в сентябре», — сказал Уайт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гейджи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном. При этом российский боец сохранит за собой звание чемпиона UFC в лёгком весе.

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