Лозанна, Швейцария, , 09:11 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт слушания по апелляциям российских бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Пушкарева, Александра Касьянова и Ильвира Хузина. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе CAS.

Сообщается, что апелляции спортсменов будут рассмотрены 23 апреля. В этот же день рассмотрят и апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое считает, что спортсменов нужно было наказать строже и увеличить срок дисквалификации до четырёх лет.

Напомним, 16 января 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Зубкова, Пушкарёва, Касьянова и Хузина на два года. После этого спортсмены подали апелляции в CAS.

В конце 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала российских бобслеистов виновными в нарушении антидопинговых правил. Их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.

Кроме того, спортсменам пожизненно запретили участвовать в Играх. Позднее это наказание было заменено на пропуск Олимпиады-2018.