Бужумбура, , 09:08 — REGNUM В Федерации футбола Бурунди заявили о решении продолжить национальный чемпионат после консультации с министром здравоохранения страны относительно вспышки коронавируса. Об этом передает ВВС Great Lakes.

В заявлении также сообщалось, что федерация примет ряд мер, чтобы попытаться обеспечить максимальную безопасность игроков.

Футболистам запретили выражать свою радость в группах, когда один из них забивает гол. Им также было дано указание мыть руки перед матчем и не пожимать руку рефери или другим игрокам.

В текущем сезоне чемпионата Бурунди осталось только три раунда игр, отмечают репортеры.

Напомним, что в восточноафриканской стране было выявлено три случая заражения коронавирусом.

Как передает Reuters, как и в Бурунди футбольные мероприятия по-прежнему проходят в Белоруссии, Никарагуа и Таджикистане.