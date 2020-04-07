Лас-Вегас, США, , 08:40 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сохранил за собой пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе UFC.

Глава UFC Дэна Уайт объявил, что соперником американца Тони Фергюсона станет его соотечественник Джастин Гейджи.

Причём этот бой будет проходить за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Следовательно, Нурмагомедов сохраняет пояс чемпиона UFC.

Напомним, Нурмагомедов не смог принять участие в турнире UFC 249 из-за закрытия границ. Он находится не смог вылететь в США из России.

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