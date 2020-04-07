Лас-Вегас, США, , 08:35 — REGNUM Соперником американского бойца смешанных единоборств Тони Фергюсона на турнире UFC 249 станет его соотечественник Джастин Гейджи. Об этом 6 апреля заявил глава UFC Дэна Уайт на своей странице в Twittter.

Ранее Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который является чемпионом организации.

В настоящее время место проведения турнира не объявлено. Первоначально он должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля, однако был перенесён из-за коронавируса.

Напомним, Нурмагомедов не смог принять участие в турнире из-за закрытия границ. Он находится в России и не смог вылететь в США.

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