Ашхабад, , 23:35 — REGNUM Мэр Ашхабада Язтаган Гылыджов доложил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову о ходе подготовки к празднованию 7 апреля Всемирного дня здоровья. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер поручил главе столичного муниципалитета тщательно подготовиться к приуроченному к этому празднику массовому велопробегу и другим культурно-спортивным мероприятиям на «Тропе здоровья» и спортивных площадках города.

При этом Бердымухамедов отметил важность проводимой в данной сфере работы для укрепления физического здоровья туркменистанцев.

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