Денвер, США, , 23:35 — REGNUM 6 апреля в рамках второго тура второй стадии онлайн-турнира по дисциплине CS: GO ESL Pro League Season 11 Europe встретились коллективы NaVi и OG. Игра состоялась в формате best of 3 и завершилась волевой победой «рожденных побеждать» со счетом 2:1 на картах Overpass (16:12) и Dust2 (16:13).

MVP встречи со статистикой 75−49 стал Александр «s1mple» Костылев. Средний урон игрока за раунд составил 94,7.

Одержав вторую победу во второй стадии и набрав 6 очков, Natus Vincere занимают второе место. OG без очков опустились на последнюю строчку.

Последние 4 встречи NaVi с командами fnatic, Complexity, forZe и Astralis завершились победами коллектива Кирилла «Boombl4» Михайлова.