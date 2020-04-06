Лондон, , 22:22 — REGNUM 27-летний фланговый защитник «Тоттенхэма» и национальной сборной Кот-д'Ивуара Серж Орье заявил, что намерен до конца карьеры вернуться в парижский клуб, где и закончит играть в футбол: «Я всегда болел за ПСЖ, у меня там остались незаконченные дела. Планирую закончить там карьеру».

Серж перешел в состав «шпор» летом 2017-го года из «Пари Сен-Жермен» за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ ивуариец принял участие в 24-х матчах, в которых заработал 1+4 очка по системе гол+пас.