Денвер, США, , 22:13 — REGNUM 6 апреля в рамках 2-го тура второй стадии онлайн-турнира ESL Pro League Season 11 Europe встречаются коллективы OG и NaVi. На второй карте Overpass «рожденные побеждать» одержали победу со счетом 16:12, взяв 10 раундов подряд после смены сторон.

MVP карты со статистикой 26/15 был признан украинский киберспортсмен Александр «s1mple» Костылев. Средний урон игрока за раунд составил 97,7.

На первой карте Inferno «быки» были сильнее, одержав победу со счетом 16:7.