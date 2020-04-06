Манчестер, Великобритания, , 20:27 — REGNUM 27-летний хавбэк «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба намерен покинуть стан «манкунианцев». Погба может расторгнуть контракт с «МЮ» в одностороннем порядке за определенную сумму, которая рассчитывается из оставшихся лет по контракту и расходов клуба.

Портал transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

В 2016-м году француз перешел из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Контракт Поля истекает летом 2021-го года.

В текущем сезоне Погба принял участие лишь в 8 матчах на клубном уровне, в которых отличился двумя голевыми передачами.