Ливерпуль, Великобритания, , 20:20 — REGNUM 24-летний вингер «Вулверхэмптона» на и национальной сборной Мали Адама Траоре входит в шорт-лист «Ливерпуля». Нападающий может стать потенциальной заменой Салаху, Мане или Окслейду-Чемберлену. Однако «волки» не собираются отпускать футболиста дешевле, чем за 70 миллионов евро.

Портал transfermarkt же оценивает Траоре в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне малиец в 43-х матчах во всех турнирах отличился 6-ю забитыми мячами и 11-ю голевыми передачами.