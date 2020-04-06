Денвер, США, , 20:11 — REGNUM 6 апреля в рамках 2-го тура второй стадии онлайн-турнира ESL Pro League Season 11 Europe встретились коллективы Astralis и fnatic. Игра завершилась минимальной победой шведов со счетом 2:1 на картах Dust2 (16:13) и Inferno (16:14).

Лучшим игроком встречи был признан 27-летний датский киберспортсмен Питер «dupreeh» Расмуссен, набравший статистику 65−58. Средний урон dupreeh за раунд составил 84 единицы.

Astralis без очков занял последнее место в таблице. Fnatic, одержав вторую подряд победу и набрав 6 очков, укрепился на первой позиции.

В первом туре второй стадии EPL Astralis потерпели поражение от коллектива NaVi со счетом 1:2.