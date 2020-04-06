Лондон, 6 апреля 2020, 19:21 — REGNUM Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин должен будет пройти военную службу на родине в Республике Корее, сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, что нападающий на данный момент находиться в Корее, куда он вернулся в конце марта в связи с пандемией коронавируса.
В своем последнем матче против «Астон Виллы» Сон Хын Мин получил травму руки и сейчас проходит восстановительный курс, находясь в постоянном контакте с врачами «шпор».
По данным источника, Сон вернется в расположение клуба после прохождения военной службы в мае.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса на неопределённый срок был приостановлен чемпионат Англии.