Лондон, , 19:21 — REGNUM Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин должен будет пройти военную службу на родине в Республике Корее, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что нападающий на данный момент находиться в Корее, куда он вернулся в конце марта в связи с пандемией коронавируса.

В своем последнем матче против «Астон Виллы» Сон Хын Мин получил травму руки и сейчас проходит восстановительный курс, находясь в постоянном контакте с врачами «шпор».

По данным источника, Сон вернется в расположение клуба после прохождения военной службы в мае.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса на неопределённый срок был приостановлен чемпионат Англии.