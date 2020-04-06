Манчестер, Великобритания, , 18:58 — REGNUM Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака поделился своими впечатлениями о первом сезоне в составе «дьяволов».

«Если взглянуть на то, как мы выступали в первые недели сезона, и сравнить с игрой последних недель до приостановки сезона, то прогресс очевиден. Мы стали лучше как команда.

Когда я пересматривал наши матчи, я изучал и свою игру. Я доволен тем, как все складывается в мой первый сезон в «Юнайтед». Я получил удовольствие от двух дерби с «Манчестер Сити».

Переход в «МЮ» — важное для меня решение», — цитирует слова Уан-Биссаки официальный портал клуба.

«Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков в 29 матчах чемпионата Англии и идет пятым в турнирной таблице.

Напомним, что Английская премьер-лига приостановлена до июня в связи с пандемией коронавируса.