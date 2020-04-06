Лондон, , 18:36 — REGNUM Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт добровольно согласился пойти на снижение своей зарплаты на 30% из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. Об этом сообщил исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Мартин Буллингем.

«Мы предложили всем работникам, заработавшим более 50 тысяч, принять временное сокращение зарплаты на 7,5%. Старшая команда управления согласилась взять 15-процентное сокращение зарплаты, а самые высокооплачиваемые сотрудники организации согласились на 30-процентное сокращение зарплаты. Это необычные и трудные времена, и принимать эти решения непросто. Однако мы будем поддерживать друг друга. Я горжусь тем, что мы смогли адаптироваться к таким сложным условиям», — цитирует слова Буллингема официальный портал ассоциации.