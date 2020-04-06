Москва, , 18:28 — REGNUM Московский «Спартак» не будет согласовывать новые контракты с защитниками Патриком Херсли и Тобиасом Виклундом, чьи контракты истекают 30 апреля 2020 года. Об этом сообщил телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Согласно сообщениям источника, что, помимо защитников, стан «красно-белых» покинут два латвийских игрока. Мартиньш Карсумс и лучший бомбардир команды Каспарс Даугавиньш не впечатлили своими голеодорскими навыками руководство «Спартака» и станут свободными агентами в ближайшее межсезонье.

В рамках прошедшего сезона 33-летний Херли набрал 22 (8+14) очков в 55 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2». В плей-офф за шесть матчей серии с «Динамо» швед отметился тремя голами и одной передачей.

Ровесник Херсли Тобиас Виклунд провел 17 матчей в составе «красно-белых», набрав 3 (0+3) очка при отрицательном показателе полезности «-3». В плей-офф швед сыграл два безрезультативных матча.

31-летний Каспарс Даугавиньш стал лучим бомбардиром команды регулярном сезоне с 40 (19+21) очками в 59 матчах чемпионата. Его соотечественник Карсумс отличился 22 (11+11) очками в 52 матчах.