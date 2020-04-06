Лос-Анджелес, США, , 17:58 — REGNUM Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал о своих переживаниях после смерти легенды НБА Коби Брайанта в январе.

Брайант и его 13-летняя дочь Джанна были среди девяти человек, погибших в результате вертолетного крушения в Калифорнии 26 января. Брайанту был всего 41 год.

Неймар отдал дань уважения Брайанту, сложив руки в молитве, после его второго гола во время матча с Лиллем в ночь трагедии."Его смерть сильно повлияла на меня, потому что в нашей жизни было много общего.

Я лично встречался с Коби и видел, как он приезжал в Париж. Когда вы встречаетесь с спортсменом, это создает другие отношения, и с Коби это было особенно. Спорт и общество потеряли замечательного парня», — цитирует слова Неймара ESPN с отсылкой на Vogue Men Arabia.

Вскоре после его смерти мир футбола поспешил отдать дань уважения Брайанту. Пятикратный чемпион НБА провел часть своего детства в Милане и стал пожизненным болельщиком «Милана».Брайант был посмертно включен в баскетбольный Зал славы в субботу, в честь его 20-летней карьеры в «Лос-Анджелес Лейкерс», где он носил теперь посмертно закрепленные за ним номера 8 и 24.

Он дважды выигрывал золотые олимпийские медали, выступая за сборную США.