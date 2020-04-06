Лондон, , 17:39 — REGNUM Лондонский «Челси» находится в стадии затяжных переговоров по поводу нового контракта с французским форвардом Оливье Жиру, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям журналиста, Оливье Жиру отверг однолетнее предложение «лондонцев». Действие нынешнего контракта игрока заканчивается 30 июня 2020 года, после чего игрок покинет клуб в статусе свободного агента. Француз может остаться в «Челси», если руководство клуба согласиться дать форварду двухлетнее соглашение.

Напомним, что Жиру присоединился к «Челси» зимой 2018 года, перейдя из лондонского «Арсенала» за 17 миллионов евро.

В этом сезоне француз принял участие в девяти матчах чемпионата Англии за «Челси», записав на свой счет два мяча.