Лондон, , 16:30 — REGNUM Согласно сообщениям Daily Mail, бразильским форвардом лондонского «Челси» Виллианом интересуется ряд клубов из топ-5 чемпионатов.

По данным портала, наибольший интерес к вингеру проявляют «Барселона» и «ПСЖ». Напомним, что у 31-летнего игрока летом истекает контракт с «Челси», где он провел последние семь лет.

Футболист отметил, что не собирается возвращаться на родину и еще готов выступать на европейский футбольных полях.

В этом сезоне бразилец принял участие в 37 встречах за лондонский клуб и набрал 13 (7+6) очков по системе «гол+пас».