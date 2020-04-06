Милан, Италия, , 16:13 — REGNUM Клуб итальянской Серии А «Милан» не станет выкупать права на полузащитника «Андерлехт» Алексиса Салемакерса. Игрок вернется в расположение бельгийского клуба летом по окончании аренды в «россонери», сообщается на портале Corriere dello Sport.

20-летний хавбек присоединился к «Милану» на правах аренды в январе этого года и с того момента провел лишь две встречи, не набрав результативных баллов.

Как стало известно ранее, московский «ЦСКА» проявлял интерес к игроку. «Андерлехт» потребовал за хавбека 7 миллионов евро.