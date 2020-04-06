Москва, , 15:51 — REGNUM Чемпионат России по биатлону, который был перенесён с марта на ноябрь, пройдёт в два этапа. Об этом 6 апреля заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, сообщает ТАСС.

«Чемпионат России пройдет в середине ноября. Сейчас обсуждаем различные варианты», — сказал Драчёв.

Он добавил, что в турнир могут быть включены три гонки — спринт, гонка преследования и эстафета. Масс-старты при этом могут перенести на один из этапов Кубка России.

Напомним, первоначально чемпионат России по биатлону должен был пройти с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске, однако был перенесён из-за коронавируса.

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