Цюрих, Швейцария, , 15:34 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) может бессрочно продлить сезон 2019/20 в национальных чемпионатах. Об этом 6 апреля сообщает The Athletic.

По информации издания, ФИФА позволит национальным федерациям определять сроки окончания чемпионатов самостоятельно. Кроме того, будут перенесены сроки летнего трансферного окна.

Отмечается, что о своих решениях ФИФА объявит уже в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА может не допустить до участия в еврокубках клубы из тех стран, в которых не будут доиграны чемпионаты.

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