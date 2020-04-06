Париж, , 15:21 — REGNUM Французский клуб ПСЖ наложил вето на продажу нападающего Килиана Мбаппе. Об этом 6 апреля Sport.es.

По информации издания, такое решение принято владельцем клуба и связано с кризисом на рынке из-за пандемии коронавируса. О намерении купить игрока ранее заявлял мадридский «Реал».

Напомним, Мбаппе перешёл в ПСЖ из «Монако» летом 2018 года. В нынешнем сезоне он сыграл 33 матча за клуб во всех турнирах и забил 30 голов.

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