Мадрид, , 14:24 — REGNUM Мадридский «Реал» хочет сократить зарплатную ведомость путём продажи нескольких футболистов. Об этом 6 апреля сообщает AS.

По информации издания, руководство «Реала» планирует в летнее трансферное окно продать форварда Гарета Бэйла и хавбека Хамеса Родригеса.

В этот список входят нападающие Мариано Диас и Браим Диас, полузащитник Даниель Себальос, а также защитники Альваро Одриосола и Хесус Вальехо.

Отмечается, что «Реал» потратил на зарплаты футболистов €284 млн в нынешнем сезоне. Продажа Бэйла и Хамеса сэкономит клубу €45,4 млн. А если удастся продать всех перечисленных игроков, то экономия составит €75 млн.