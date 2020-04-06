Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» (Казахстан) Андрей Скабелка покинет команду. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что руководство клуба не договорилось со Скабелкой о новом контракте, после чего приступило к поискам нового наставника для команды.

Действующий контракт «Барыса» с белорусским специалистом было рассчитано до 30 апреля.

Напомним, Скабелка возглавляет «Барыс» с прошлого сезона. Под его руководством команда дважды вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина.

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