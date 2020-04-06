Мюнхен, Германия, , 11:17 — REGNUM Бывший форвард мюнхенской «Баварии» Мирослав Клозе может стать ассистентом главного тренера клуба Ханс-Дитера Флика. Об этом 6 апреля сообщает Bild.

По информации издания, Клозе хочет попробовать себя в качестве одного из помощников главного тренера. Он работает в системе «Баварии» с мая 2018 года и возглавляет юношескую команду (игроков до 17 лет).

Напомним, Клозе играл за «Баварию» с 2007 по 2011 год. Он провёл за клуб 150 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 27 результативных передач. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Германии и выигрывал Кубок страны.

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