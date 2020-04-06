Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Джастин Гейджи заменит Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном. Об этом 6 апреля сообщает ESPN.

Сообщается, что Гейджи выступит вместо Нурмагомедова на турнире UFC 249. При этом контракт на его поединок с Фергюсоном ещё не подписан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава UFC Дэна Уайт заявил, что в турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без Нурмагомедова, который является чемпионом организации в лёгком весе.

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