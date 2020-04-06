Барселона, Испания, , 10:17 — REGNUM «Барселона» не планирует продавать нападающего Антуана Гризманна в летнее трансферное окно. Об этом 6 апреля сообщает Marca.

Сообщается, что клуб не планирует ни продавать Гризманна, ни включать его в сделки по приобретению других игроков. Ранее сообщалось, что его могут обменять на форварда ПСЖ Неймара или нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Напомним, летом 2019 года Гризманн перешёл в «Барселону» из «Атлетико» за €120 млн. В нынешнем сезоне он сыграл 26 матчей и забил восемь голов.

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