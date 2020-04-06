Рим, , 10:04 — REGNUM Чемпионат Италии по футболу может быть завершён осенью. Об этом 5 апреля заявил глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина, сообщает Rai Sport.

«Нам всё равно нужно завершить соревнования сезона-2019/20 в этом году», — сказал Гравина.

Он добавил, что в федерации работают над вариантами завершения сезона. При этом возможно проведение матчей чемпионата вплоть до сентября-октября.

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