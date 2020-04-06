Лондон, , 09:55 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Виллиан отказался продлевать контракт с клубом. Об этом 5 апреля сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, стороны не смогли договориться по срокам продления контракта — «Челси» предложил продление на два года, игрок хотел на три. Соглашение 31-летнего форварда с клубом действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Виллиану проявляет туринский «Ювентус».

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