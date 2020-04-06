Москва, , 09:12 — REGNUM Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов заявил, что предупредил клуб о своём возвращении в Россию. Об этом 6 апреля он написал на своей странице в Instagram.

«Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб», — написал Смолов.

Он добавил, что улетел в Россию, что быть ближе к семье во время ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Сейчас он находится на карантине.

Ранее сообщалось, что Смолов нарушил карантин и покинул Испанию без разрешения клуба.

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