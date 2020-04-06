Москва, , 09:04 — REGNUM Новые антидопинговые критерии принял президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом 5 апреля сообщает ТАСС.

Отмечается, что на основании этих критериев будут формироваться составы сборных России по лёгкой атлетике (спортсмены, тренеры, специалисты) и рабочих органов ВФЛА.

Согласно новым критериям, в сборную России не будут попадать спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года, было приостановлено членство ВФЛА в World Athletics.

Также участие в команде будет запрещено тем, кого подозревают в нарушении антидопинговых правил и ведут расследование. Кроме того, кандидаты в национальную команду не могут работать с тренерами, дисквалифицированными после 19 ноября 2015 года.

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