Лас-Вегас, США, , 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Об этом 6 апреля заявил глава UFC Дэна Уайт в Twitter.

«Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра», — написал Уайт.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но был перенесён из-за коронавируса. Место проведения до сих пор не объявлено.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не сможет участвовать в турнире из-за закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса.