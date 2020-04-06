Лас-Вегас, США, , 05:34 — REGNUM Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, намеченный на 18 апреля, состоится без участия российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил глава организации Дэйн Уайт 5 апреля в своем Twitter.

Уайт добавил, что обнародует перечень всех поединков на следующий день. Место мероприятия еще не определено. Ранее Нурмагомедов заявил, что, если организаторы не объявят заранее место проведения турнира, то он откажется от участия в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля американский телеканал Fox распространил информацию о том, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор будет драться с американцем Тони Фергюсоном, а не с Хабибом Нурмагомедовым.

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