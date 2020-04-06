Москва, , 02:12 — REGNUM Форвард петербургского клуба «Зенита» Сердар Азмун поведал, как относится к нападающему Александру Кокорину, который в настоящее время играет в клубе «Сочи». Об этом футболист сообщил в интервью с журналисткой Марией Командной на своей странице в Instagram.

«Кокорин — очень хороший человек, он мне как старший брат. Надеюсь, он будет хорошо играть за «Сочи», — сказал Азмун.

Азмун выразил сожаление, что Кокорин в данный момент не играет за «Зенит». По его мнению, Кокорин легко сможет вернуться в сборную России.

Как сообщало 3 апреля ИА REGNUM, арендный контракт 29-летнего форварда «Сочи» Александра Кокорина завершается 15 мая.

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