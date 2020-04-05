Мадрид, , 18:54 — REGNUM Российский футболист испанского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов вернулся в Российскую Федерацию, нарушив условия соблюдения карантина во время режима повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет испанская газета Marca.

Напомним, что «Смолов» перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды.

Пандемия коронавирусной инфекции застала Смолова в Испании. Он несколько раз обращался к властям за разрешением на поездку в Россию по личным делам, но всякий раз ему отказывали.

Тогда Смолов покинул Испанию без разрешения.

Стоит отметить, что он не был первым игроком «Сельты» кто пошел на подобный шаг. Перед ним Испанию без разрешения покинул другой игрок «Сельты» — датчанин Пионе Систо.

Руководство «Сельты» обещает наказать игроков в соотвествии с внутренними правилами.