Винсхотен, , 15:25 — REGNUM Чемпионат мира в беге на 100 км отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом 5 апреля сообщается на сайте Международной ассоциации сверхмарафона (IAU).

«Даже если к сентябрю ситуация улучшится, вероятность проведения любого международного соревнования всё равно будет очень мала», — говорится в сообщении.

Проведение марафона было запланировано на 12 сентября в Винсхотене (Нидерланды). В этот же день предполагалось провести конгресс IAU, однако его также отменили.