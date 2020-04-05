Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны могут досрочно завершить спортивную карьеру. Об этом 5 апреля сообщает Yahoo Sports.

Отмечается, что 41-летние теннисисты планировали завершить карьеру после Открытого чемпионата США (US Open) 2020 года. Однако они могут объявить об этом раньше из-за неопределённости, вызванной ситуацией с пандемией коронавируса.

Напомним, братья Брайан являются олимпийскими чемпионами 2012 года. Они 16 раз побеждали на турнирах «Большого шлема», шесть раз — на Итоговом турнире АТР.