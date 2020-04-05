Лондон, , 13:07 — REGNUM Около €1,3 млрд могут потерять клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за пандемии коронавируса. Об этом 5 апреля сообщает The Telegraph.

Отмечается, что если сезон не будет возобновлён, то клубы могут потерять доходы от продажи прав на телетрансляции в размере €865 млн. Ещё €227 млн приходится на потери от проведения матчей, €198 млн — от спонсорских контрактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство АПЛ приняло решение сократить зарплату футболистам в связи с остановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

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