Оттава, , 12:10 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что адаптировалась к жизни в Канаде. Об этом 4 апреля сообщает журнал Number Plus.

По словам Медведевой, она адаптировалась к жизни в Канаде, но при этом не ожидала два года назад, что на неё «свалится столько разных сложностей». Сейчас спортсменка чувствует, «что жизнь налаживается, но всё равно бывают трудные дни».

Напомним, Медведева тренировалась в Москве у Этери Тутберидзе. Под её руководством она стала двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратным серебряным призёром Олимпийских игр.

В 2018 году Медведева объявила о переезде в Канаду и смене тренера. С тех пор она тренируется у Брайана Орсера.

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