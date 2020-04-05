Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, а не Хабиба Нурмагомедова назвал соперником Тони Фергюсона американский телеканал Fox.

Отметим, ранее Макгрегор заявил, что готов выйти на бой вместо Хабиба, но позже его тренер Джон Кавана сказал, что тот пошутил. Как отметил телеканал «Матч ТВ», Fox просто обыграл эту ситуацию

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона был запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке. На сегодняшний день проведение боя невозможно из-за пандемии коронавируса, однако в UFC всё ещё надеются провести поединок.

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