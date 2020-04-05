Париж, , 10:51 — REGNUM ПСЖ может продать Неймара в «Барселону» и включить в сделку форварда каталонского клуба Антуана Гризманна. Об этом 5 апреля сообщает Sport.es.

Отмечается, что ПСЖ рассматривает вариант с трансфером Неймара в летнее трансферное окно. При этом в слуае его ухода ПСЖ сделает Килиана Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Напомним, летом 2017 года Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» за €222 млн.

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