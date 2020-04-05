Лос-Анджелес, США, , 10:05 — REGNUM Баскетболист Коби Брайант будет внесён в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 апреля заявил журналист Шамс Чарания на своей странице в Twitter.

По информации источника, Брайант, а также Тим Данкан и Кевин Гарнетт, выступавшие в начале 2000-х годов, будут внесены в зал славы в 2020 году.

Напомним, Брайант был двукратным олимпийским чемпионом по баскетболу (2008, 2012), а также пятикратным чемпионом НБА. 26 января 2020 года он и ещё восемь человек погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии.

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