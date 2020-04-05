Москва, , 09:41 — REGNUM У российских биатлонистов, прошедших карантин, не наблюдается симптомов коронавируса. Об этом 5 апреля заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, сообщает ТАСС.

«Они прошли карантин, никаких симптомов нет. Сейчас идёт обычная работа, они сидят дома, ждут окончания пандемии», — сказал Драчёв.

Он добавил, что на сегодняшний день не планируется дополнительных проверок по состоянию здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, биатлонистка Анастасия Халиуллина сдала положительный тест на коронавирус.

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